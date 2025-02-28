حميد بن راشد النعيمي يتقبل تعازي حاكم الفجيرة والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الذي قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له «بإذن الله» الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك في قصر الزاهر بعجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان العزاء من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وتقبل سوه التعازي من مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة وإدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وروبرت رينز قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية والعقيد ولسون الملحق العسكري البريطاني.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.