ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ سموه، سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سائلاً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ومزيدٍ من التقدُّم والازدهار والرخاء.