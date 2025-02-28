الامارات | محمد بن راشد يهنئ الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "شهر كريم .. وشعب كريم .. وأيام مباركة …نهنىء شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك .."

وتابع سموه قائلا : "نسأل الله أن يتقبل فيه الصلوات والدعوات وسائر الخيرات .. ويعيده على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام" .