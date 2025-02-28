الامارات | محمد بن زايد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .
وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس " : أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة"
وتابع سموه قائلا: "رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي.."
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