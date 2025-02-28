الامارات | غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.

وقال الديوان في بيان له (( بسم الله الرحمن الرحيم..

يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار لجنة تحري هلال شهر رمضان الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لسنة 1446هـ، والتي انعقدت مساء اليوم الجمعة في موقع الحصن بالعاصمة أبوظبي

بتاريخ: 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025م، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وبذلك يكون يوم السبت: الموافق 01 مارس 2025م، هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.

وبهذه المناسبة المباركة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع ونسأل الله تعالى أن يعيده على وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمد لله رب العالمين ))