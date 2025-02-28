توقعات بسقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً .. غائما أحياناً خاصةً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً صباحاً على البحر، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا صباحاً يصبح متوسطاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 57:02، و الجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.