الامارات | فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعربت سموها، خلال البرقيات، عن تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى سائر بلاد العالم بالأمن والأمان والازدهار
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