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الامارات | فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 1/2
  • الامارات | فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعربت سموها، خلال البرقيات، عن تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى سائر بلاد العالم بالأمن والأمان والازدهار

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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