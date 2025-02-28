الامارات | "نبض" يوفر 146 برنامجاً لدعم الترابط المجتمعي وتعزيز مستوى جودة حياة المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن تقديم أكثر من 146 برنامجاً، في مركز نبض الفلاح المجتمعي، لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وذلك بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن 5 مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنها ستقوم بافتتاح مراكز نبض في مختلف مناطق الإمارة.

وتفصيلاً، أكدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، خلال جولة إعلامية نظمتها في المجلس" توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة

وقال، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في الدائرة، محمد هلال البلوشي: "البرامج التي يوفرها المركز تشمل، 32 برنامجاً في مجالات الصحة والعافية، و42 برنامجاً في التعليم والمهارات، و39 برنامجاً في التماسك الاجتماعي والأسري، و18 برنامجاً في القيم الاجتماعية والثقافية، و7 برامج للتوظيف، و5 برامج للرفاهية المالية، بالإضافة إلى 3 برامج في الخدمات المجتمعية، وأشار إلى أن البرامج بحسب المجموعات مقسمة إلى 48 برنامجاً لفئة الشباب، و47 برنامجاً للأطفال، و10 برامج لكبار السن، و20 برنامجاً للنساء، و6 برامج للأسرة، وبرنامجين لأصحاب الهمم.

وأضاف: "فكرة نبض الفلاح جاءت من المجتمع نفسه بأن يكون هناك مراكز تجمع الشباب والاطفال وكبار السن في المكان نفسه وهو "منتصف الحي" وكذلك تطوير المنطقة حول هذه المراكز"، مشيراَ إلى أن هذه المراكز ستركز على تعزيز الهوية الوطنية ورفع المهارات لدى سكان الحي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع من مختلف الاعمار.

وأشار البلوشي، إلى عزم الدائرة بالتوسع في إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي؛ ببناء على توجيهات القيادة الرشيدة، هدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وتابع: "المركز يوفر خدمات متعددة لمنطقة ذات كثافة عالية، وقد توصلنا إلى أن إنشاء مثل هذا المركز يساعد على توفير خدمات متعددة في مجالات مختلفة، الفكرة الرئيسية هي أن يضم مرافق خدمية ورياضية، وتجارية بالإضافة مبنى مجتمعي يتيح للسكان المنطقة الاستفادة منه عبر برامج تقدمها الدائرة وشركائها والقطاع الخاص"، لافتاً إلى أن جميع المراكز التي سيتم افتتاحها مستقبلاً ستحمل اسم "نبض"، وقد تم اختيارها لبداية تدشين المشروع نظراً للتنوع الكبير في المنطقة والكثافة السكانية، ما يتيح لنا تقييم شامل للمشروع والبرامج المقدمة ويتيح لنا تطويرها وزيادتها مستقبلاً.