الامارات | بتوجيهات عمار بن حميد.. التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في عجمان أيام الجمعة خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وحرصا من سموّه على تعزيز الترابط الأسري خلال شهر رمضان المبارك، تقرر تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في عجمان أيام الجمعة طوال الشهر الفضيل.

وأوضح محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، أن الطلبة الذين تم اعتماد جداول اختباراتهم في أيام الجمعة سيستثنون من ذلك حيث تُعقد هذه الاختبارات حضوريا وفقا للجداول المعتمدة.