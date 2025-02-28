الامارات | "جيمس للتعليم": منح دراسية جامعية للطلبة بقيمة 777 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة "جيمس للتعليم" عن توفير منح دراسية جامعية تصل قيمتها الإجمالية إلى 777 مليون درهم إماراتي، بفضل شراكاتها الاستراتيجية مع أكثر من 100 مؤسسة أكاديمية عالمية ضمن برنامجها "جيمس مدى الحياة".

وقالت المجموعة لـ"الإمارات اليوم": "يهدف البرنامج إلى إزالة العقبات المالية أمام الطلاب، عبر توفير فرص استثنائية للالتحاق بأفضل الجامعات الدولية، مما يمنحهم حرية الاختيار ويعزز فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني."

وأفادت: " يواصل برنامج "جيمس مدى الحياة" تمكين طلاب "جيمس للتعليم" من الوصول إلى أرقى الجامعات العالمية عبر توفير إرشاد أكاديمي، ودعم في عمليات القبول، إلى جانب منح دراسية ضخمة تساعد الطلاب على تحقيق أحلامهم التعليمية دون عوائق مالية.

- تأثير إيجابي

وأكد مدير برنامج "جيمس مدى الحياة" كريس جودبورن،، على التأثير الإيجابي المتنامي للبرنامج في دعم طلاب مجموعة "جيمس للتعليم" للحصول على فرص تعليمية متميزة في أبرز الجامعات العالمية.

وقال جودبورن في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم": "نجحنا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2024) في توفير 1,770 منحة دراسية لطلابنا، بقيمة إجمالية بلغت 426 مليون درهم بجامعات عالمية مرموقة، بما في ذلك منح دراسية بجامعات في الولايات المتحدة، هذا الإنجاز جاء بفضل شراكتنا مع منصة "ماتش Match"، التي أحدثت نقلة نوعية في عملية القبول الجامعي، حيث تتيح للجامعات التقدّم للطلاب مباشرة، بدلاً من الطريقة التقليدية المتبعة للقبول الجامعي".

- توسيع النطاق

وأضاف جودبورن: "نعمل باستمرار على توسيع نطاق فرص التعليم العالي لطلابنا، وقد أثمرت شراكاتنا الجديدة عن 351 مليون درهم إضافية في شكل منح دراسية مضمونة خلال الأعوام الثلاث المقبلة، هذه الخطوة تعزز من قدرة طلابنا على متابعة تعليمهم في أرقى المؤسسات الأكاديمية حول العالم، دون أن تكون العوائق المالية عائقاً أمام طموحاتهم".

وأشار إلى أن برنامج "جيمس مدى الحياة" يواصل دوره في دعم الطلاب والخريجين من خلال إرشاد أكاديمي ومهني، إلى جانب فرص تدريب عملي وشبكة خريجين عالمية، بما يضمن لهم مسارات مهنية ناجحة ومستقبلاً واعداً.

- فرص تعليمية

وعبرت الطالبة ناتالي الخطيب، من مدرسة "جيمس فاوندرز – دبي"، عن امتنانها للدعم الذي قدمه لها برنامج "جيمس مدى الحياة"، مؤكدة أن البرنامج أتاح لها فرصاً تعليمية غير مسبوقة وسهّل عليها رحلة البحث عن الجامعة المناسبة.

وقالت الخطيب في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم": "لم أكن أتخيل أبداً أنني سأحصل على منح دراسية بهذه القيمة بفضل مبادرة "جيمس مدى الحياة"، تلقيت منحة دراسية بقيمة 1,825,000 درهم، وكان الأمر سلساً للغاية واستفدت من الدعم الهائل من مجموعة جيمس."

- خيارات اكاديمية

وأضافت أن المنصة ساعدتها على استكشاف خيارات أكاديمية واسعة، وساهمت في تقليل التحديات التي عادةً ما تواجه الطلاب عند التقديم للجامعات، مما جعلها تخطو بثقة نحو مستقبلها الأكاديمي والمهني.



- رحلة تعليمية متكاملة

وتُعد "جيمس للتعليم" واحدة من أعرق وأكبر مؤسسات التعليم الخاص عالمياً، إذ تأسست في الإمارات عام 1959، وتدير حالياً 47 مدرسة في الإمارات وقطر، وتستقطب طلاباً من أكثر من 176 جنسية.

ومن خلال برنامج "جيمس مدى الحياة"، تسعى المجموعة إلى توفير رحلة تعليمية متكاملة تمتد من المرحلة المدرسية إلى التعليم الجامعي ثم الحياة المهنية.

ولا يقتصر البرنامج على تسهيل القبول الجامعي فحسب، بل يوفر إرشاد أكاديمي ومهني لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة. وفرص تدريب عملي مع كبرى الشركات العالمية لتمكين الطلاب من اكتساب مهارات سوق العمل وشبكة خريجين المجموعة تضم 420,000 خريج من أكثر من 70 دولة، وتوفر لهم فرص توجيه وإرشاد للطلاب الجدد والخريجين.

- أنجازات تعليمية

اطّلعت "الإمارات اليوم" على ابرز إنجازات البرنامج، اذ بلغ اجمالي قيمة المنح الدراسية :

777 مليون درهم لطلاب "جيمس".

لأكثر من 100 جامعة عالمية توفر منحاً دراسية حصرية لطلاب المجموعة.

1,770 منحة دراسية حصل عليها الطلاب بين أغسطس وديسمبر 2024.

10% من خريجي "جيمس" يلتحقون سنويًا بجامعات أميركية، بينما يطمح 35% للدراسة في الولايات المتحدة.

13% من خريجي "جيمس" يدرسون في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.

52% من طلاب "جيمس" في المملكة المتحدة التحقوا بجامعات مجموعة "Russel" المرموقة.