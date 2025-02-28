الامارات | مدارس تكشف تفاصيل الجاهزية للاختبارات المركزية وخطط التحسين للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدارس حكومية وخاصة تتبع المنهاج الوزاري في مختلف إمارات الدولة عن تفاصيل خطط التحسين للمستوى الاكاديمي للطلبة قبل أيام من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الاكاديمي الجاري 2024-2025 ، والمقرر لها الفترة من 10-19 مارس المقبل، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر.

واستعرضت المدارس اليوم الجمعة 28 فبراير ، في لقاءات متعددة مع اولياء الأمور، الخطط التحسينية التي من شأنها رفع مستواهم الدراسي، بالإضافة إلى مناقشة الجاهزية للاختبارات المركزية.

وأكدت على أهمية حضور الاباء والطلبة، حيث تساهم هذه اللقاءات في توفير بيئة داعمة للطلبة من خلال التعرف على التحديات التي تواجههم أكاديميا، والعمل المشترك على إيجاد الحلول المناسبة لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات لا تقتصر فقط على مناقشة الأداء الأكاديمي، بل تلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقة الطالب بنفسه، عبر شعوره باهتمام والديه بمسيرته التعليمية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى تحصيله الدراسي.

كما تتيح اللقاءات فرصة لأولياء الأمور لفهم آلية رفع المستوى الأكاديمي لأبنائهم، والتعرف على الخطة الداعمة التي يحتاجها الطلبة لتحقيق التميز في دراستهم.

وأكد فريق قيادة التعليم والتعلم في المدرسة أن هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، حيث تتيح الفرصة أمام أولياء الأمور للمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لأبنائهم، بما يعزز من تحقيق أهداف المدرسة في الارتقاء بجودة التعليم.

وشددت ادارات المدارس على أهمية التعاون المستمر بين الأسرة والمدرسة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.