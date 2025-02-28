برعاية محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد.. 20 عالماً ضمن «برنامج ضيوف رئيس الدولة» في رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن استضافة نحو 20 عالماً من مختلف الدول ضمن «برنامج ضيوف رئيس الدولة» خلال شهر رمضان لهذا العام، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الهيئة وبدعم من القيادة الرشيدة، تستضيف هذا العام ضمن «برنامج ضيوف رئيس الدولة» نحو 20 عالماً من مختلف الدول، ليشاركوا الدولة في فعالياتها الرمضانية، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى التي نظمتها الهيئة في مقرها الرئيس ببني ياس.

وكشف معاليه عن إطلاق «جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم» في العاصمة أبوظبي برعاية من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتتكون من ثلاثة فروع، الأوائل الدوليين، والأوائل المواطنين، وشخصية الإمارات القرآنية، وتكرم نخبةً من الفائزين بالمركز الأول في المسابقات والجوائز القرآنية المنظمة على مستوى العالم عام 2024م. وهنأ معاليه في الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة التي نظمتها أمس الأول بمقرها الرئيس في أبوظبي، وحضرها المسؤولون في الهيئة ومندوبو الجهات والمؤسسات الإعلامية، القيادةَ الرشيدة وشعب دولة الإمارات وأهلها، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى دولتنا وقيادتنا بمزيدٍ من الرقي، والتقدم والازدهار، مترحماً على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين.

أشار الدكتور الدرعي، إلى أن الهيئة تقوم بالإشراف على البرنامج الرمضاني للعلماء الضيوف وإعداده ليغطي كافة إمارات الدولة، مبيناً أن الفريق العلمي للبرنامج قام بتوسيع نطاق التطوير والإبداع في صناعة الخطة التوعوية بما يضمن وصولها وتأثيرها في مختلف شرائح المجتمع، وتنوع البرنامج هذا العام ليشمل المحاضرات الوعظية في المساجد والمراكز القرآنية ومجالس الأحياء السكنية، بالتنسيق والتعاون مع شؤون المجالس في ديوان الرئاسة، وعددٍ من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، بالإضافة إلى الأمسيات الرمضانية التي يتم من خلالها التوعية بعددٍ من القضايا الدينية والمجتمعية، والتي من ضمنها «أمسية إضاءاتٍ في مسيرة رجل الإنسانية» وكذلك عقد ثلاث عشرة ندوةً دينيةً ومجتمعيةً، ويوم زايد للعمل الإنساني، وفعالية وصية زايد بإشراك السادة الضيوف بزياراتٍ للمرضى وكبار المواطنين وأصحاب الهمم علاوةً على البرامج الإعلامية.

وأكد معاليه اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف مبادرة «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مبيناً أن الهيئة راعت في خطتها لإثراء شهر رمضان المبارك هذه السنة تصميمَ قيمٍ مجتمعيةٍ من خلال برامجَ ومبادراتٍ تشمل جميع مكونات المجتمع وتجويد الخدمات المقدمة.

وقال معاليه: «إن خطة الهيئة قد قامت على خمسة محاور هذا العام أولها الجاهزية والاستعداد لتقديم أفضل الخدمات في المساجد وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع عبر مبادراتٍ عديدة، فقد تم تنفيذ ما يزيد على سبعمائة ألف درسٍ وعظي فيها، وتخصيص عددٍ من خطب الجمعة تمهيداً لهذا الشهر الفضيل، وإطلاق الدورة الثانية من برنامج: «مساجدنا حصنٌ وإيمان» في شهر شعبان وتم خلاله تنفيذ الآلاف من الدروس على مستوى مساجد الدولة عبر البرامج والإصدارات التي طبعتها الهيئة منها «15 محاضرةً ضمن برنامج بالحكمة، 50570 درساً من إصدار الصيام قيمٌ وارتقاء، 40456 درساً من إصدار«القرآن هدىً ونور»، 60684 درساً من إصدار«قيم المجتمع إرثٌ مستدام»وغيرها.

برامج هذا العام

وقال معالي الدكتور عمر الدرعي: إن من ضمن برامج الهيئة هذا العام مجالسَ المبروكة استلهاماً من جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم الأمومة والطفولة، وتوزيع «حقيبة رمضاني الأول» على طلاب المدارس وإقامة «مسابقة حفيت» بالتعاون مع وزارة التربية التعليم، والبرامج الإذاعية ومبادرة «محاريب الإمارات»، وغيرها. وحول تعزيز قطاع الوقف والزكاة أكد معاليه، أن الهيئة أنجزت مبادراتٍ نوعيةً تخدم هذا القطاع، فقد حققت الهيئة إيراداتٍ قياسيةً خلال عام 2024 بلغت 419.9 مليون درهم. وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي أن الهيئة حرصت على توفير ضيوف يتحدثون بـ 6 لغات، تلبية لاحتياجات الإخوة المقيمين من متحدثي اللغات غير العربية كالإنجليزية، والإيطالية وغيرها من اللغات.

مجالس المبروكة

استلهاماً من جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في دعم الأمومة والطفولة، تأتي مبادرة «مجالس المبروكة» وهي سلسلة من الورش التعليمية الموجهة لفئة الطفولة المبكرة بهدف تعزيز القيم والأخلاق بأسلوب قصصي شيق يجمع بين المعرفة والمتعة في آن واحد، بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية.

«وقفِ الإماراتِ»

تم الإعلان عن إطلاق الحملة الإعلامية السنوية لتسويقِ «وقفِ الإماراتِ» تهدفُ إلى تعزيزِ الثقةِ بوقفِ الإماراتِ ليصبحَ الخيارَ الأولَ لكلِّ من يرغبُ في تقديمِ الصدقاتِ الجاريةِ أو المساهمةِ في عملِ الخيرِ داخلَ دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، وسيتمُّ التركيزُ على ترسيخِ الهويةِ الفكريةِ التي تعكسُ مفهومَ الاستثمارِ الناجحِ للخيرِ، وتعزيزَ حضورِ وقفِ الإماراتِ في أذهانِ الناسِ.. وقد رصدت الهيئةُ ميزانيةً تقديريةً للحملةِ تُقدَّرُ بمبلغِ 2.739.000 درهمٍ إماراتيٍّ.

تستهدفُ الحملةُ: تحقيقَ نسبةِ وعيِ المجتمعِ بسنةِ الوقفِ بنسبةِ 80 % ورفعَ نسبةِ الإيراداتِ الوقفيةِ بنسبةِ 10 % عن العامِ السابقِ بهدفِ تحقيقِ عائدٍ متوقعٍ بمبلغِ 150 مليونِ درهمٍ إماراتيّ من المشاريعِ الوقفيةِ القائمةِ، ومبلغِ 230 مليونِ درهمٍ لتشييدِ المشاريعِ الوقفيةِ الجديدةِ.