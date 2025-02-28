حاكم الشارقة يفتتح مشروع قناة اللية

28 فبراير 2025 01:19

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، مشروع قناة اللية الذي يضم حزمة من الأعمال والمشاريع المتنوعة، وذلك في ضاحية الخالدية.

وقام سموه فور وصوله للقناة المائية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، وشاهد رفقة الحضور عرضاً على ممشى القناة قدمه طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري برفقة الفرقة الموسيقية العسكرية، إضافة إلى عرض سباق التجديف، والعروض الفنية الشعبية ذات الطابع البحري، وقافلة العروض البحرية التي عبرت قناة اللية المائية التي تربط بحيرة خالد بالخليج العربي، ويبلغ طولها 600 متر.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال مادة مرئية على خطوات المشروع والجدول الزمني ومراحل تنفيذه، والخطط المستقبلية لتطوير المنطقة، إضافة للآليات والمعدات المستخدمة والجهود التي بُذلت من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة تدفق المياه في بحيرة خالد مما يؤدي إلى رفع كفاءة تجدد المياه بها، كما يضم المشروع بجانب القناة المائية، كاسر الأمواج، والممشى المائي، والجسور والخدمات والمرافق.

وانتقل سموه إلى «سوق اللية الرمضاني»، وتجول على أطراف القناة المائية وصولاً إلى كاسر الأمواج.

وتعرف سموه على مبادرة استزراع الشعب المرجانية - حماية المستقبل البحري.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة بالقارب البحري في القناة، واطلع على المنطقة المطلة على قناة اللية والمرافق التي تخدم الزوار، وتابع عدداً من العروض الشعبية والفنية، وشاهد سموه الأطفال الموجودين على أطراف القناة الذين بادلوا سموه التحية.

وانتقل سموه إلى جزيرة العلم عبر الممشى المؤدي للجزيرة، والتقط صورة جماعية مع مهندسي ومشرفي المشروع والجهات الداعمة والشركاء، وشاهد بعدها سباقات التجديف بفئاتها (التجديف الفردي، التجديف الزوجي، التجديف التراثي) التي أقيمت فعالياتها في القناة.

واطلع سموه على الخطط التطويرية لمشروع قناة اللية الذي يتضمن إنشاء واجهة مائية جديدة تحاكي واجهة القصباء المائية، وتتميز بطابع معماري إسلامي يتوافق مع الطابع المعماري للجهات الحكومية المجاورة ومبنى سوق الجبيل المقابل للقناة من الجهة الأخرى.

كما شاهد سموه لوحة تشير لبدايات فكرة المشروع في 2017، وتضمنت شرح سموه بخط يده لمعنى «اللية» التي تعني اللجة وهي خبطة الموجة وتلاطمها.

وأدى صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور صلاة المغرب، وشاهد بعدها عرضاً للحوت المضيء في مياه القناة المائية، والإضاءات التي تم تركيبها على أطراف القناة.

حضر حفل الافتتاح، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ الجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من كبار المسؤولين، وأعيان المنطقة.