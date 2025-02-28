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الامارات | رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، حفل زفاف سعيد خليفة سلطان العقروبي السويدي إلى كريمة عبدالله هادي أحمد الحسيني، وهنّأ صاحب السموّ رئيس الدولة، العريس وذويه متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمشاركته أفراحهم التي تزيدها سروراً واعتزازاً بقيم الترابط الأصيل الذي يجمع قيادة الدولة مع أبناء الوطن.

كما حضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

وتخللت الحفل، الذي حضره جَمْع من المدعوين والأقارب، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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