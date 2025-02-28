الامارات | «خيرية الفجيرة»: 45 موقعاً لتوزيع 210 آلاف وجبة إفطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية تجهيز 45 موقعاً موزّعاً في مختلف أنحاء إمارة الفجيرة ودبا الفجيرة، لتوزيع 210 آلاف وجبة إفطار صائم، ضمن حملة الجمعية الرمضانية «الباقيات الصالحات»، التي تضم العديد من المبادرات الخيرية المهمة، مثل إفطار الصائم، زكاة المال، المير الرمضاني، زكاة الفطر وكسوة العيد، في إطار تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأكّد مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي، أن الجمعية ستوزّع هذا العام 210 آلاف وجبة إفطار صائم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بفضل تبرعات المحسنين خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أنه تم تحديد 90 ألف وجبة من هذا العدد ليتم إعدادها من قبل 52 أسرة مواطنة منتجة مسجلة في الجمعية، إذ إنه من المتوقع أن تواصل هذه الأسر العمل طوال الشهر المبارك لإعداد الوجبات التي سيتم توزيعها يومياً في المواقع المخصصة، مع إمكانية زيادة الإنتاج حسب الحاجة ودعم المتبرعين.

وأشار المرشودي إلى أن هذا المشروع يمثل جزءاً من المبادرات المستدامة للجمعية التي تهدف إلى دعم الأسر المواطنة المنتجة وتمكينها اقتصادياً، إضافة إلى تعزيز مفهوم التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع، كما يُشكل المشروع فرصة مهمة للأسر المنتجة ليس فقط للإسهام في عمل خيري يعود على المجتمع بالنفع، بل أيضاً لزيادة دخلها من خلال المشاركة في هذا المشروع الذي يعزز من قدرتها على استدامة مشاريعها الصغيرة.

وقال: «إن المشاركة في إعداد وجبات إفطار الصائم من قبل الأسر المنتجة تتيح لهم فرصة تقديم وجبات ذات جودة عالية ومتوازنة، وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية»، مؤكداً أنه في هذا السياق، تقدم الجمعية الدعم الكامل لهذه الأسر لضمان تقديم الطعام المناسب والمتوازن للصائمين.

وأضاف أن الجمعية قد وفرت خدمة خريطة تفاعلية عبر الهواتف الذكية، تتيح للصائمين والمحسنين الوصول بسهولة إلى مواقع توزيع الإفطار في الإمارة ودبا الفجيرة، وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الجمعية لتيسير الوصول إلى المواقع وتسهيل التفاعل مع الحملة الخيرية.

كما لفت إلى أن الجمعية حرصت على تنويع وسائل التبرّع المتاحة، سواء عبر مندوبيها المنتشرين في مختلف مناطق الفجيرة ودبا الفجيرة، أو من خلال التبرع الإلكتروني عبر موقع الجمعية، حيث يمكن لكل فرد المساهمة في الحملة بحسب إمكاناته.

ودعا الراغبين في العمل التطوعي خلال الشهر الفضيل إلى التسجيل عبر منصة «متطوعين الإمارات»، مؤكّداً أن تطوع الأفراد في هذه المبادرات يعزز من روح العمل الجماعي، ويزيد من التأثير الإيجابي للحملة على المجتمع.