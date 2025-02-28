الامارات | «نبض الفلاح» يوفر 146 برنامجاً لتعزيز الترابط وجودة حياة المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تقديم أكثر من 146 برنامجاً في مركز «نبض الفلاح المجتمعي»، لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن خمسة مجالات رئيسة، تضمّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية، وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنها ستفتتح مراكز «نبض» في مختلف مناطق الإمارة.

وتفصيلاً، أكدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، خلال جولة إعلامية نظمتها في المجلس، توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين، وفهم تطلعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة، محمد هلال البلوشي، إن «البرامج التي يوفرها المركز تشمل 32 برنامجاً في مجالات الصحة والعافية، و42 برنامجاً في التعليم والمهارات، و39 برنامجاً في التماسك الاجتماعي والأسري، و18 برنامجاً في القيم الاجتماعية والثقافية، وسبعة برامج للتوظيف، وخمسة برامج للرفاهية المالية، إضافة إلى ثلاثة برامج في الخدمات المجتمعية»، وأشار إلى أن البرامج بحسب المجموعات مقسمة إلى 48 برنامجاً لفئة الشباب، و47 برنامجاً للأطفال، و10 برامج لكبار السن، و20 برنامجاً للنساء، وستة برامج للأسرة، وبرنامجين لأصحاب الهمم.

وأضاف: «فكرة نبض الفلاح جاءت من المجتمع نفسه بأن تكون هناك مراكز تجمع الشباب والأطفال وكبار السن في المكان نفسه، وهو منتصف الحي، وكذلك تطوير المنطقة حول هذه المراكز»، مشيراً إلى أن هذه المراكز ستركز على تعزيز الهوية الوطنية، ورفع المهارات لدى سكان الحي، إضافة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار.

وأشار البلوشي إلى عزم الدائرة على التوسع في إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وتابع: «المركز يوفر خدمات متعددة لمنطقة ذات كثافة عالية، وقد توصلنا إلى أن إنشاء مثل هذا المركز يساعد على توفير خدمات متعددة في مجالات مختلفة، الفكرة الرئيسة هي أن يضم مرافق خدمية ورياضية، وتجارية، إضافة إلى مبنى مجتمعي يتيح للسكان المنطقة الاستفادة منه عبر برامج تقدمها الدائرة وشركاؤها والقطاع الخاص».