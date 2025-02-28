اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | إطلاق 15 عيادة للصحة النفسية   

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | إطلاق 15 عيادة للصحة النفسية    1/2
  • الامارات | إطلاق 15 عيادة للصحة النفسية    2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 15 عيادة للصحة النفسية    والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، 15 عيادة تخصصية للصحة النفسية، ضمن مبادرة «معاً لجودة حياة نفسية»، في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، والموزعة في ست إمارات، هي: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

ويأتي إطلاق هذه العيادات، الذي جاء بحضور مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز جودة الحياة، ودعم الصحة النفسية لأفراد المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements