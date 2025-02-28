«مجتمع واعٍ بلا تسول» في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق حملتها السنوية «كافح التسول»، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك تحت شعار «مجتمع واعٍ بلا تسول»، بهدف مكافحة ظاهرتي التسول والتسول المنظم، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة عدم التعامل مع المتسولين، والتبرع فقط عبر القنوات الرسمية والجهات الخيرية المعتمدة.

وكشفت شرطة دبي عن ضبط 2085 متسولاً خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 384 متسولاً في 2024، و499 في 2023، و318 في 2022، و458 في 2021، و426 في 2020، مؤكدة أن التسول يُعد سلوكاً غير حضاري يرتبط أحياناً بجرائم أخرى مثل النصب والاحتيال.

وقال العميد علي سالم، مدير إدارة مكافحة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المتسولين يستغلون الأجواء الروحانية لشهر رمضان لاستعطاف الناس وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُشيراً إلى أنهم يستخدمون أساليب احتيالية مختلفة، مثل ادعاء المرض، واستغلال الأطفال وأصحاب الهمم، وطلب التبرعات بذرائع وهمية كالمساعدة في بناء المساجد خارج الدولة.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التسول، سواء التقليدي في المساجد والأسواق، أو الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مُشدداً على ضرورة التبرع فقط من خلال الجهات الرسمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.