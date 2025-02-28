الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته إلى الدولة في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

واستعرض سموّه وكيرياكوس ميتسوتاكيس، مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، خصوصاً في الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين.

كما تبادل سموّه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدَين أهمية العمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والازدهار والتنمية، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى اليونان، الدكتور علي عبيد الظاهري، وعدد من المسؤولين.