الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 فبراير 2025
أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية، مؤكدةً حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقَّع عليه الجانبان في عام 1974، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
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