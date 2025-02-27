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الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

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  • الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية 1/2
  • الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 فبراير 2025

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية، مؤكدةً حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقَّع عليه الجانبان في عام 1974، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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