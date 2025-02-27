ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وكان في وداع سموّه، لدى مغادرته قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.