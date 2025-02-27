الامارات | استعدادات رقابية مُكثفة من "بلدية عجمان" لضمان سلامة الأغذية خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن جهوزيتها التامة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث ستعمل على مواصلة تقديم خدماتها في الأوقات المعلنة، كما وكثفت الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بالإمارة وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومصانع الأغذية ومحلات الحلويات والمخابز.



- رقابة شاملة

وبينت الدائرة أن الرقابة تتواصل على المنشآت الغذائية طوال شهر رمضان الفضيل، في إطار السعي الدائم للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع بالإمارة.



وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، أن بلدية عجمان تحرص بشكل دوري على التغطية الكاملة لكافة المنشآت الغذائية واخضاعها للرقابة والتفتيش المستمر طوال شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد حركه دؤوبة على مدار الساعة وزياد لوتيرة النشاط التجاري، مؤكداً السعي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع بالإمارة.



وأوضح الحوسني أن الدائرة بدأت استعداداتها لهذا العام بتنفيذ حملات رقابية على المنشآت الغذائية لضمان التزامها بالمتطلبات الصحية المعتمدة، شملت المطاعم والمطابخ الشعبية، مصانع الأغذية، منافذ البيع بالتجزئة، الصالونات الرجالية والنسائية، والمقاهي. كما تعتمد الفرق الميدانية على نظام التفتيش الذكي والمراقبة المستمرة للأسواق المركزية، وتعمل الكفاءات المختصة على جمع العينات الغذائية من مختلف الأسواق والمنشآت والعروض الترويجية للتحقق من مطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة.



وأوضحت الدائرة استمرارية العمل على مراقبة الإمدادات الغذائية الواردة عبر ميناء عجمان، لضمان التدفق الغذائي بشكل طبيعي للإمارة حيث يتميز شهر رمضان بزيادة الواردات الغذائية من مختلف الأصناف الغذائية والتي يتم فحصها ومعاينتها بمرافق التفتيش الخاصة بالدائرة بميناء عجمان وفق أفضل الممارسات بواسطة فرق عمل تفتيش مؤهلة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة.



- الصحة العامة

ونوهـت "الدائرة"، إلى منع عرض منتجات المخابز والعصائر والمعجنات أمام المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات الصحية في تقديم الوجبات والطعام داخل المطاعم والمنشآت الغذائية، ويتم اعتماد عددٍ من المنشآت المتخصصة في توريد وجبات الإفطار الجماعي وفق الإجراءات المعتمدة بخدمة اعتماد المنشآت الغذائية للإفطار الجماعي بشهر رمضان ضمن المتطلبات الصحية المعتمدة؛ والتي تركز على التزام المنشأة بالمتطلبات الصحية لتحضير الأغذية واستخدام مركبات نقل أغذية معتمدة من الدائرة مع الالتزام باشتراطات تخزين الأغذية بمستودعات مصرح بها من إدارة الصحة العامة.



وبمناسبة الشهر الفضيل، وجهت إدارة الصحة العامة نصائح هامة للمستهلكين منها: تجنب شراء أو تحضير أي غذاء من جهات أو مصادر غير معتمدة سواء باعه جائلين او على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، الحفاظ على درجة حرارة الغذاء بعيدا عن درجات الحرارة المناسبة لنمو الميكروبات المرضية، عدم الإسراف في كميات الغذاء لتقليل كمية الهدر من الغذاء في الشهر الكريم حيث تسعي الدولة بكافة مؤسساته في تعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من الفائض ضمن برامج ومشاريع معتمدة.



ونوهت الدائرة الجمهور بإمكانية التواصل مع مركز عجمان للاتصال على مدار الساعة عبر الرقم (80070) لتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم أو تسجيل شكواهم، مؤكدةً أن العمل الرقابي مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والجمهور لتعزيز الامتثال والارتقاء بجودة الحياة.