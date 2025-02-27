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الامارات | التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال رمضان

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  • الامارات | التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال رمضان 1/2
  • الامارات | التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال رمضان 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحرصاً من سموّه على تعزيز الترابط الأسري في الشهر الكريم، تقرَّر تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

يُستثنى من ذلك الطلبة الذين تم اعتماد جداول اختباراتهم الحضورية خلال أيام الجمعة، كما ينبغي على المدارس الخاصة مراعاة ظروف أولياء الأمور الذين قد يتعذّر على أبنائهم خيار التعلُّم عن بُعد أيام الجمعة، وتوفير الدعم اللازم لهم عبر إتاحة التعليم الحضوري لهؤلاء الطلبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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