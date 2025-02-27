الامارات | الإمارات تطلق أكبر عملية إغاثية في رمضان لمساندة سكان غزة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" اليوم الخميس، إطلاق أكبر عملية إغاثية في شهر رمضان المبارك لمساندة المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة الفلسطيني .

ولتسهيل وصول المساعدات، أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" رابطًا إلكترونيا مخصصا للتسجيل عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للسكان ومخيمات النزوح في قطاع غزة التسجيل للاستفادة من المساعدات الإغاثية.

ويهدف هذا التسهيل إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الحالية.

كما وزعت عملية "الفارس الشهم 3" أغطية شتوية على النازحين في مخيم "الأقصى" بدير البلح وسط القطاع للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.