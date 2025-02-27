الامارات | لجنة تحري هلال رمضان تعقد اجتماعها غدا في موقع الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات، اجتماعها في موقع الحصن التاريخي في العاصمة أبوظبي مساء غدٍ الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025، برئاسة العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحضور معالي الدكتور عمر بن حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، ولجنة تضم ممثلين عن المجلس ووزارة العدل وخبراء فلكيين.

ويأتي تحري هلال شهر رمضان لهذا العام، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والمراكز المتخصصة في رصد الأهلة المنتشرة في أرجاء الدولة.