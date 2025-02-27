رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز علاقات البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، اليوم، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بمعالي رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته إلى الدولة في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

واستعرض سموه ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، مسارات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، خاصة في الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية العمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى اليونان وعدد من المسؤولين.