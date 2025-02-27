الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني تتصل بالعلاقات الأخوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما على مختلف المستويات.

سلّم الرسالة إلى سموه رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، خلال استقباله، أمس، بقصر البحر في أبوظبي.

ونقل رئيس الوزراء الموريتاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تحيات أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني، وتمنياته لسموه موفور الصحة، ولدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه أطيب تحياته إلى محمد ولد الشيخ الغزواني، وتمنياته لموريتانيا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا، وسُبل تعزيز تعاونهما، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، والعمل المشترك لاستثمار الفرص المتاحة، بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمختار ولد أجاي، التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيَين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما، وجميع الشعوب العربية والإسلامية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، وعدد من المسؤولين.