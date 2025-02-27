الامارات | %44 نمو إيرادات الاستثمار لـ «صندوق المعرفة» خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت «مؤسسة صندوق المعرفة» مواصلة العمل على تأكيد إسهامها في النهوض بالمنظومة التعليمية في دبي، وتعزيز تنافسيتها، وترسيخ موقعها بين الأفضل على مستوى العالم، من خلال تحقيق إنجازات نوعية تواكب طموحات دبي وقيادتها الرشيدة، وتدعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك مع استعراض المؤسسة لأبرز إنجازاتها خلال عام 2024، التي أكدت من خلالها التزامها بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، واستراتيجية دبي للتعليم 2033، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً تعليمياً رائداً على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، أحمد عبدالكريم جلفار: «تأتي الإنجازات التي حققتها مؤسسة صندوق المعرفة خلال عام 2024 تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم وتطويرها بما يتوافق مع طموحاتنا الوطنية وأهداف استراتيجية دبي للتعليم 2033، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأجندة دبي الاجتماعية 33».

وأضاف: «نؤمن بأن مواكبة المتغيرات العالمية في قطاع التعليم، والاستثمار المستمر في بناء بيئة تعليمية مبتكرة ومتطوّرة، هما أساس تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كوجهة تعليمية عالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة والمبادرات النوعية، سنواصل توفير فرص تعليمية رائدة، تُسهم في بناء أجيال قادرة على صنع المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لغد حافل بفرص النمو والازدهار».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، عبدالله محمد العور: «نعتز بالإنجازات النوعية التي حققتها المؤسسة خلال عام 2024، بدءاً من التوسع في مشروع (مدارس دبي) بافتتاح الفرع الجديد في الخوانيج، وتطوير الفرع القائم في البرشاء، وصولاً إلى إطلاق مبادرات استراتيجية، منها برنامج (المُستثمر الصغير)، بالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية، كما أنّ توقيع اتفاقات مع تسع مدارس خاصة في دبي، لتقديم منح دراسية بنسبة 50% للطلبة الإماراتيين المتميزين، يعكس التزامنا برعاية الموهوبين، وبناء جيل من قيادات المستقبل».

وأوضح العور أنّ نجاح المؤسسة في استقطاب الاستثمارات التعليمية المتميزة، وتخصيص مساحات أكبر للمستثمرين في قطاع التعليم، برهان على المكانة الريادية التي تحظى بها دبي مركزاً تعليمياً عالمياً، وقال: «سنواصل جهودنا لتطوير منظومة تعليمية مستدامة، تواكب تطلعات المجتمع، وتدعم خطط الإمارة الاستراتيجية في السنوات المقبلة»، مؤكداً أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل الأساس الذي تنطلق منه مساعي وجهود الارتقاء بالقطاع التعليمي في الإمارة، وتعزيز الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وشملت إنجازات مؤسسة صندوق المعرفة خلال العام الماضي، توسعة «مدارس دبي»، وبناء مدرسة جديدة في الخوانيج لتصل سعتها الاستيعابية الإجمالية إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة، ويتميز فرع الخوانيج بافتتاح «مركز دبي لصحة المجتمع» الذي يوفر خدمات واسعة للطلبة. كما شملت مشاريع التوسعة أيضاً اكتمال أعمال توسعة فرع «مدارس دبي» في منطقة البرشاء، لتصل السعة الاستيعابية الإجمالية فيه إلى أكثر من 2400 طالب وطالبة.

وتضمّنت إنجازات المؤسسة توقيعها، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، اتفاقات تعاون وشراكة مع تسع مدارس خاصة في دبي، لتقديم أكثر من 400 مقعد دراسي بمِنَح تغطي 50% من الرسوم للطلبة الإماراتيين المتميزين في العام الدراسي المقبل 2025- 2026، وذلك في إطار «برنامج دبي للطلبة المتميزين»، الذي يستهدف توفير 1800 مقعد دراسي بحلول عام 2030.

وأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية، برنامج «المُستثمِر الصّغير»، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لتعزيز الثقافة المالية لدى طلاب المدارس في سن مبكرة. وتبدأ المرحلة الأولى من التطبيق في «مدارس دبي»، على أن يتم دمجه لاحقاً ضمن مناهج إضافية في مختلف المراحل الدراسية، ويتضمّن البرنامج ست وحدات دراسية تفاعلية، تشمل مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالي، بهدف بناء جيل واعٍ اقتصادياً.

ونجحت المؤسسة في استقطاب استثمارات تعليمية نوعية خلال عام 2024، وقامت بتخصيص أكثر من 1.5 مليون قدم مربعة لمؤسسات تعليمية ستقوم بتوفير أكثر من 10 آلاف مقعد دراسي وتوفير مناهج متنوعة، إضافة إلى أكثر من 10 مراكز للطفولة المبكرة على مستوى الإمارة. وأسهمت هذه التخصيصات في تعزيز نمو الصندوق، ما يعكس استقراراً قوياً ونمواً مستداماً لمؤسسة صندوق المعرفة تمكنها في الدعم المستمر لتطوير قطاع التعليم في إمارة دبي.

وسجلت مؤسسة صندوق المعرفة نمواً في الإيرادات الإجمالية السنوية بنسبة 34%، ونمواً في إيرادات الاستثمار بنسبة تقارب 44%، بما يؤكد على كفاءتها في توظيف الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة. وانعكس أداء مؤسسة صندوق المعرفة أيضاً في مستوى رضا العملاء، حيث حقَّقت معدل رضا مرتفعاً بلغ 93.75%. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة المؤسسة الرائدة في دعم وتطوير قطاع التعليم، وترسيخ دورها كمحرك أساسي للابتكار والاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

. 1.5 مليون قدم مربعة خصّصتها «مؤسسة صندوق المعرفة» لمؤسسات تعليمية جديدة العام الماضي.