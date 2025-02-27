الامارات | وفد حكومة دبي يستكشف تجارب «شنجن» الصينية في الاستثمار والابتكار والتخطيط الحضري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل وفد قيادات دبي من 14 جهة حكومية زيارته الاستراتيجية إلى مدينة شنجن الصينية، التي ينظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع غُرف دبي، وتنتهي اليوم، حيث اطّلع الوفد على أفضل الممارسات المطبقة في عدد من الشركات والمرافق المتطورة والشركات الصينية الرائدة عالمياً.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في عدد من المؤسسات المتخصصة في الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والتخطيط الحضري، حيث التقى الوفد المسؤولين فيها، ووقف على الخبرات المتقدمة والمنجزات الرائدة التي حققتها هذه المؤسسات محلياً وعالمياً، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الحيوية.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في مدينة شنجن، وتوليد أفكار مشاريع جديدة لإمارة دبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار المؤسسي، والاستدامة، والمدن الذكية، والقطاعات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للمواهب والأعمال والتقدم التكنولوجي.

وزار وفد قيادات دبي مكتب ترويج الاستثمار في شنجن، الذي يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدينة، كما يعمل على تقديم معلومات استثمارية شاملة، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير حوافز اقتصادية تعزز من مكانة شنجن كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

واطّلع الوفد على استراتيجيات شنجن في استقطاب الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم بحث تعزيز الشراكات الاستثمارية بين دبي وشنجن.

كما زار وفد قيادات دبي «مجموعة تينسنت»، التي تأسست عام 1998، وتُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا.

وشملت زيارة الوفد معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، الذي تأسس في عام 1990 خلال فترة التطور السريع للمدينة، واطلع الوفد على إنجازات المعهد الذي نفذ ما يزيد على 7000 مشروع في 400 مدينة داخل الصين وخارجها، شملت مجالات التنمية الحضرية الشاملة، والتخطيط والتصميم الحضري، والنقل والبنية التحتية.

وتعرّف الوفد إلى نموذج «المدينة الإسفنجية»، وهو مفهوم متطور، يهدف إلى مكافحة الفيضانات من خلال تصميم حضري مستدام، يعتمد على امتصاص مياه الأمطار وإدارتها بكفاءة.

كما زار وفد قيادات دبي مركز «فينيكس وينجز» للعمليات اللوجستية الذكية، وهو مركز متخصص في تقديم حلول لوجستية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) والروبوتات.

واطّلع الوفد على تجربة مدينة شنجن في إطلاق منظومة اقتصادية متكاملة لإدارة الطيران منخفض الارتفاع، وزار الوفد مركز شنجن العالمي للمعارض والمؤتمرات الذي يُعد من أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في العالم، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، منها 500 ألف متر مربع مخصصة لمساحات العرض، وتم تصميم المركز ليكون منصة عالمية للتجارة، والتكنولوجيا، والأعمال، مع قدرات متطورة لاستضافة فعاليات محلية ودولية كبيرة، وبفضل موقعه الاستراتيجي القريب من مطار شنجن الدولي والبنية التحتية الذكية، أصبح المركز وجهة رائدة للشركات العالمية لتنظيم فعالياتها.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على المرافق الحديثة وحلول البنية التحتية الذكية في المركز، كما تم بحث تعزيز التعاون في تنظيم فعاليات عالمية.