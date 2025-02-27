ولي عهد رأس الخيمة يستقبل القنصل الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)
استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، روبرت رينز قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.
حضر اللقاء، الوفد المرافق للقنصل الأميركي وعدد من المسؤولين في رأس الخيمة.
كما استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، رجل الأعمال أحمد بكيرات، المؤسس لـ «إيتالفود» المتخصصة في صناعة الأجبان، والمستثمر الرئيس في مجموعة «بي.إم.جي».
وشكر سموه خلال اللقاء، رجل الأعمال أحمد بكيرات على مساهماته المجتمعية والإنسانية مع مؤسسة «أجر» الإنسانية، مشيراً سموه إلى أن مساهماته أثرت بشكل كبير في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تقديم العون والمساندة إلى المحتاجين.
حضر اللقاء، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أجر الإنسانية.