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ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

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ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد -  نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المغفور له الشيخ سعيد بن راشد النعيمي الذي وافته المنية ‏مساء اليوم الأربعاء.
‏وفيما يلي نص البيان: ‏بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ‏مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.
‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المغفور له الشيخ سعيد بن ‏راشد النعيمي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم.
‏وستقام صلاة الجنازة على المغفور له غداً الخميس في مسجد الشيخ زايد في ‏منطقة الجرف بعد صلاة الظهر.‏
وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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