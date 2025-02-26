الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني تتصل بالعلاقات الأخوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم رسالة خطية من محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما على مختلف المستويات.

سلم الرسالة إلى سموه، المختار ولد أجاي رئيس الوزراء الموريتاني خلال استقباله اليوم في قصر البحر في أبوظبي.

ونقل رئيس الوزراء الموريتاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني وتمنياته لسموه موفور الصحة ولدولة الإمارات دوام الازدهار.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى محمد ولد الشيخ الغزواني وتمنياته لموريتانيا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وسبل تعزيز تعاونهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والعمل المشترك لاستثمار الفرص المتاحة بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشتركة.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمختار ولد أجاي التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعيين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما وجميع الشعوب العربية والإسلامية.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من المسؤولين.