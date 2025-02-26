أبوظبي..علاج مبتكر لمرض البورفيريا الكبدية الحادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، بإشراف من دائرة الصحة - أبوظبي، عن تقديم علاج مبتكر لاضطراب وراثي نادر يؤثر على الكبد لأول مرة في دولة الإمارات.

وتم علاج مواطن شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، يدعى محمد، بعد تشخيصه بمرض البورفيريا الكبدية الحادة المتقطعة (AIP)، وهي حالة نادرة تصيب 5 أشخاص فقط من كل مليون.

وقد تم علاج محمد باستخدام عقار «جيفوسيران» ليصبح أول مريض في الدولة يتلقى هذا العلاج الذي يستهدف تراكم المستقلبات السامة في الكبد نتيجة لعيب جيني في أحد الإنزيمات.

ويؤدي المرض إلى أعراض شديدة مثل آلام البطن والغثيان والقيء، بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة مثل الفشل الكلوي وفشل وظائف الكبد.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نواصل التزامنا بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وتعزيز رفاه أفراد المجتمع في الإمارة من خلال أحدث العلاجات المتطورة، وهذه الإنجازات تؤكد الجهود المبذولة من مختلف الشركاء المعنيين لضمان ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».

وأضافت المناعي أن الدائرة عملت على ترميز الدواء وتوثيقه، ما يضمن توفّره ضمن شبكة التأمين الصحي في الإمارة وسهولة الوصول إليه.

من جانبه قال الدكتور نياس خالد، اختصاصي الطب الباطني في مدينة برجيل الطبية: «تمثل حالة محمد نقطة فارقة في علاج الأمراض النادرة في الدولة، وقد أصبح عقار جيفوسيران الآن معتمداً رسمياً في دولة الإمارات، ما يمهد الطريق لمعالجة المرضى به».

وقالت والدة محمد: «بعد تلقيه الجرعة الأولى من عقار جيفوسيران، لاحظنا تحسناً كبيراً في حالته، إذ انخفضت نوبات الألم بشكل ملحوظ..نثمن دعم القيادة الرشيدة ودائرة الصحة - أبوظبي على توفير العلاج في وقت قياسي».

ولا يزال الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية يتابع حالة محمد، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى تحسن ملحوظ في حالته، مع أمل كبير أن يسهم العقار في تحسين نوعية حياته بشكل كبير.

وأظهرت الدراسة السريرية لمجموعة إنفيجن للخدمات الطبية فعالية عقار «جيفوسيران»، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 74% في معدل النوبات السنوية، و90% في مستويات حمض أمينوليفولينيك والبورفوبيلينوجين، مع تحسن كبير في جودة حياة المرضى.