مدينة الشيخ خليفة الطبية تحقق إنجازاً طبياً متميزاً

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت «صحة» التابعة لشركة «بيورهيلث» إنجازاً كبيراً في جراحة العظام بمدينة الشيخ خليفة الطبية (SKMC)؛ حيث تم إجراء عملية جراحية دقيقة باستخدام التقنية المجهرية لاستئصال ورم حميد من غلاف العصب الكعبري السطحي، بالإضافة إلى إجراء تحرير العصب لمريض يبلغ من العمر 36 عامًا.

وعانى المريض من آلام كهربائية شديدة في ساعده الأيمن لمدة أربع سنوات، ما أثر على حياته اليومية، حيث خضع لفحوصات تشخيصية شاملة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بما في ذلك الأشعة السينية والرنين المغناطيسي وتحاليل الدم، ما أسهم في تشخيص ورم في غلاف العصب وهي حالة نادرة تتسم بتحديات تشخيصية وعلاجية.

واستغرقت العملية حوالي ساعة واحدة وأظهرت نتائج الفحص بعد الجراحة أن الورم كان من نوع «غلومانجيوم» وهو ورم نادر في موقعه وتم استئصاله بالكامل. وتمكن المريض من مغادرة المستشفى في نفس يوم الجراحة وأفاد خلال زيارته لمتابعة الحالة بعد أربعة أيام بتلاشي الأعراض بالكامل، ما يمثل علامة فارقة في رحلة تعافيه ويبرز القدرات الجراحية المتقدمة في المدينة.

وقال الدكتور محمد خطاب، استشاري جراحة العظام والإصابات والجراحات الترميمية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن استخدام التقنيات المجهرية في جراحة أورام غلاف العصب وتحريره تعد نقلة نوعية في مجال جراحة العظام، تتيح تحقيق مستوى غير مسبوق من الدقة، ما يقلل الأضرار على الأنسجة المحيطة ويسرّع عملية التعافي ويوفر تجربة علاجية أكثر راحة للمريض.

من جانبه قال الدكتور محمد يحيى الصيعري، رئيس مركز زراعة الأعضاء استشاري زراعة الكلى والمدير الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن نجاح هذه الجراحة يعكس مدى كفاءة وتفاني الفريق الطبي وروحه الابتكارية.