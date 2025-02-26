الامارات | مدارس: نتائج الطلاب في التقويم الأول للفصل الثاني عبر "الباركود"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدارس حكومية عن إتاحة درجات التقويم الأول من الفصل الدراسي الثاني بطريقة رقمية مبتكرة عبر نظام الباركود، مما يتيح للأهالي الوصول السريع والسهل إلى تقارير الأداء الأكاديمي لأبنائهم، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

وأوضحت إدارات مدرسية أن أولياء الأمور يمكنهم الاطلاع على تقارير الدرجات من خلال رابط التقارير الأكاديمية، واتباع خطوات بسيطة تشمل اختيار الباركود الخاص بالمرحلة الدراسية، ثم إدخال رقم الطالب في الخانة المخصصة، ليتم عرض درجات التقويم الأول فورا.

وأكدت في رسائل تخاطب أولياء الأمور، التي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها، على أهمية إدخال المعلومات بدقة، لضمان وصول ولي الأمر إلى التقرير الصحيح، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير آليات التقييم الرقمي وتعزيز الشفافية بين المدرسة وأولياء الأمور.

ويعد هذا النظام إضافة نوعية إلى مسيرة التحول الرقمي في القطاع التعليمي، حيث يسهم في تسهيل متابعة أولياء الأمور لأداء أبنائهم الأكاديمي دون الحاجة إلى زيارة المدرسة، مما يعزز تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وسلاسة.