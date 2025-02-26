الامارات | "جيمس للتعليم": 1070 مواطناً إماراتياً بوظائف تعليمية وإدارية ضمن مدارس المجموعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مجموعة جيمس للتعليم اليوم فعالية خاصة في مقرها بإمارة دبي للاحتفاء بانضمام 12 موظفاً إماراتياً من أصحاب الهمم إلى فريقها رسمياً، وسيتولّى الموظفون الجدد مهاما وأدواراً تعليمية وإدارية متنوعة ضمن مدارس المجموعة، التي تتميز بمناهجها التعليمية المتعددة، وذلك في خطوة تسهم في تعزيز منظومة عمل شاملة وداعمة للجميع.

وفي مجال التوطين أسفرت جهود المجموعة عن توظيف 1,070 مواطناً إماراتياً في مختلف الأدوار التعليمية والإدارية ضمن شبكة مدارس المجموعة. وتعكس هذه الجهود التزام المجموعة بتمكين المواهب المحلية ودعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

وشهدت الفعالية الترحيب بالموظفين الجدد شخصياً من قبل صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم ومؤسسة فاركي، إلى جانب، دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور ممثلين بارزين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وفي هذا الصدد، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم ومؤسسة فاركي: "تعتمد استراتيجيتنا في التوظيف على الشمولية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، إيماناً منا بأهمية التنوع والاندماج في بيئة العمل. ويعكس هذا النهج التزام مجموعة جيمس للتعليم الراسخ بتعزيز الشمولية، حيث أثبتت خبرتنا الممتدة لأكثر من 65 عاماً في قطاع التعليم أن التنوع يثري مدارسنا بشكل كبير، ويُسهم في تحسين جودة التعليم والتجربة التعليمية داخل الفصول الدراسية."

وأضاف: "يسرّنا الترحيب بانضمام كوادرنا الإماراتية الجديدة إلى عائلة جيمس للتعليم، ونؤكد التزامنا التام بدعم أجندة التوطين التي تمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات. وأنا على ثقة بأن مسيرتهم المهنية معنا ستكون حافلة بالإنجازات والتجارب المثمرة، حيث سيوظفون مهاراتهم وخبراتهم في إثراء العملية التعليمية، والمساهمة في الحفاظ على معاييرنا الرفيعة في تقديم أفضل مستويات التعليم لطلابنا."

بدورها، قالت فاطمة الشامسي، رئيسة التوطين في مجموعة جيمس للتعليم: "نلتزم بتمكين أصحاب الهمم الإماراتيين وتوفير فرص عمل قيّمة لهم، بما يسهم في تعزيز شمولية ومرونة القوى العاملة، ويدعم جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل بثقة وكفاءة."

وتلتزم مجموعة جيمس للتعليم على تعاونها المستمر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس). وفي عام 2024، فازت جيمس مودرن أكاديمي بجائزة نافس المرموقة عن فئة التعليم تكريماً لجهودها المبذولة في دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.