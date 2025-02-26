توقعات بسقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر مثيرة للغبار أحياناً نهاراً على اليابسة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.والموج في الخليج العربي مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27، والمد الثاني عند الساعة 02:17، والجزر الأول عند الساعة 19:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:01.

وفي بحرعمان يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:56، والمد الثاني عند الساعة 22:02، والجزر الأول عند الساعة 24 :15، والجزر الثاني عند الساعة 04:09.