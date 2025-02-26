" الوطني الاتحادي" يستضيف جلسة المباحثات البرلمانية الخليجية الأوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، التي تضم ممثلين عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة مباحثات اليوم ، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة راينهولد لوپاتكا.

وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يحقق تعزيز الشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات القائمة على المصالح المشتركة.

وحضر الاجتماع، سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السفير فهد بن صقر الجيماز رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة اللقاءات الثنائية والحوار وعقد ورش عمل بناء على القواسم المشتركة وتطلعات الدول إلى مزيد من التعاون في شتى المجالات.

وجاء هذا الاجتماع بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الدوري "۱۸" الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم اعتماد محاور اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي، بهدف تعريف البرلمان الأوروبي بمواقف دول المجلس حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.