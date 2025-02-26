اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سعود بن صقر يستقبل سفير جمهورية الهند وقنصلها العام

0 نشر
0 تبليغ

سعود بن صقر يستقبل سفير جمهورية الهند وقنصلها العام

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدِما للسلام على سموه.

 

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادتي السفير والقنصل العام، وبحث معهما العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية الهند في مختلف المجالات، مشيداً بجهودهما في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. من جانبه عبّر سعادة سنغاي سودهير، وسعادة ساتيش كومار سيفان، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا