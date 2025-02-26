إذاعة القرآن الكريم تكشف عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك وتطبيق ADtv

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت إذاعة القرآن الكريم، التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج المباشرة والتفاعلية التي تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والاجتماعية وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح، بما ينسجم مع قيم الشهر الفضيل.

وتقدم إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة باقة متنوعة من البرامج اليومية الحوارية والدينية التي تُعنى بالتفسير وأحكام الفقه الإسلامي، مثل برنامج "صباح الذاكرين" الذي يُبث من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 ولغاية 9:30 صباحاً، ويهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية والأخلاقية من خلال طرح مواضيع للنقاش تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي، وبرنامج "يستفتونك" الذي يُبث من الإثنين إلى الخميس من الساعة 4:30 وحتى 5:30 مساءً، ويتميز بطابعه التفاعلي بين أسئلة الجمهور الشرعية والفقهية وأجوبة نخبة من العلماء والفقهاء من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويضم جدول البث 5 برامج مباشرة لدعم الحالات الإنسانية في شهر العطاء، هي برنامج "فاعل خير" الذي يُبث من الإثنين إلى الخميس من الساعة 1 وحتى 2 ظهراً برعاية هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وبرنامج "إمارات الخير" الذي يُبث أيام الثلاثاء والخميس من الساعة 2:30 وحتى 3:30 عصراً برعاية جمعية دار البر، وبرنامج "يا باغي الخير" الذي يبث برعاية جمعية الإحسان الخيرية من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9:30 لغاية 10:30 ليلاً، بالإضافة إلى برنامج "أبواب الخير" برعاية مؤسسة الاتحاد الخيرية والذي يبث كل يوم جمعة من الساعة 2:30 وحتى 3:30 مساءً، يليه مباشرة برنامج "ميادين الخير" من الساعة 4:30 وحتى 5:30 مساءً برعاية جميعة بيت الخير، بالإضافة إلى برنامج المسابقات اليومية "من سبق لبق" الذي يبث يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 2:30 وحتى 3:30 عصراً، ويُعنى بالموروث الشعبي والوطني والمفردات العامية إضافة إلى الثقافة الاسلامية والعربية العامة.

وأكد ++، حرص إذاعة القرآن الكريم على تقديم محتوى مميز يُواكب خصوصية شهر رمضان المبارك، ويُعزز القيم الإسلامية السامية والسمحة، مشيراً إلى الدورة البرامجية الرمضانية الجديدة لهذا العام تأتي ضمن استراتيجية أبوظبي للإعلام لإثراء المحتوى الهادف والتفاعل مع مستمعي الإذاعة من خلال برامج تلبي احتياجاتهم الروحية والثقافية.

وأتاحت الإذاعة فقرات تفاعلية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاركة مع الجمهور، إضافة إلى تخصيص برامج مسائية تُبث مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، لنقل أجواء صلاتي العشاء والتراويح، بالإضافة إلى صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، وتلاوات قرآنية مختارة ضمن مشروع الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بما يمنح مستمعي الإذاعة تجربة إعلامية روحية تجمع بين القيم الإيمانية والمحتوى المعرفي والتفاعلي والإنساني المتميز طيلة أيام الشهر الفضيل.

يُذكر أنه يُمكن الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم على الترددات التالية: أبوظبي 98.1 أف أم، العين 88.6 أف أم، دبي 88.2 أف أم، وتطبيق Adtv المتوفر على منصات "آندرويد تي في" و"آبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي".