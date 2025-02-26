بتوجيهات حمدان بن محمد.. اعتماد الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي في رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي٬ اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي خلال شهر رمضان المبارك.

ويجوز للجهات الحكومية منح الموظفين ميزة الدوام المرن بواقع 3 ساعات يومياً على أن يكمل الموظف 5 ساعات ونصف عمل من الإثنين إلى الخميس و 3 ساعات عمل يوم الجمعة والسماح للموظفين بالعمل عن بعد بما يعادل يومين أسبوعيا وفقا لمتطلبات وظروف العمل والمهام الموكلة للموظف.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.