الامارات | استشارة قانونية: هل يسمح للمطلقة السفر بأطفالها للخارج دون موافقة الأب؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

زوجي يقيم في الدولة، ولدينا أطفال، وقد اتفقت معه على الانفصال عن بعضنا، وسؤالي في حال تم الطلاق، هل يمكن اصطحاب أطفالي وهم حضانتي للعيش والإقامة معي في بلدي.. علماً أنه ليس لي أقارب في الإمارات.



يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

لابد من موافقة الطليق أو القاضي الشرعي حسب سن المحضون ومصلحته لأن حق الحضانة يرتبط به حق الأب في رعاية ورؤية ومتابعة أحوال المحضون ولا بد من موافقة الأب أو القاضي.

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