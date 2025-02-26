الامارات | بلدية دبي تستعد لشهر رمضان بحملات رقابية مكثفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت بلدية دبي حملاتها وزياراتها الميدانية التفتيشية للرقابة على مجالات الصحة والسلامة، والصحة العامة وسلامة الغذاء، وذلك في إطار استعداداتها وإجراءاتها الاستباقية لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توفير أعلى مستويات ومعايير السلامة والصحة وسلامة الأغذية، والتأكد من التزام أصحاب الفعاليات والعاملين بالمعايير واللوائح الغذائية الصحية المعتمدة في إمارة دبي.

واستهدفت حملات بلدية دبي الرقابية كافة أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومتاجر ومستودعات الأغذية، والمطاعم والمطابخ الشعبية، والمحامص والمخابز ومحلات الشوكولاتة، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، والفنادق، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

حملات وورش توعية وتثقيفية صحية

كما عززت رقابتها على المنافذ لتسهيل عملية خروج الشحنات الغذائية، مع أخذ العينات الغذائية على المنتجات الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان لضمان صحة وسلامة الغذاء.

كما أصدرت تصاريح لأكثر من 100 مؤسسة مرخصة للفعاليات الرمضانية، وتشمل؛ الخيم الرمضانية، إقامة فعاليات خارج المطاعم.

إلى جانب ذلك، نظمت حملات وورش توعية وتثقيفية صحية بأهم معايير ومقاييس سلامة الأغذية وطرق التخزين والتحضير السليمة، وكيفية تقليل هدر الطعام، فضلاً عن أهم المعايير الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة والسلامة المهنية، فضلاً عن التأكد من مدى جَودة اللحوم ومصادرها مع ضمان عدم ذبحها خارج المقاصب المعتمدة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: "تواصل بلدية دبي جهودها الرقابية على مختلف الفعاليات والقطاعات الحيوية النشطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تكاملاً مع جهودها في ضمان أعلى مستويات الصحة العامة والسلامة الغذائية، والتأكد من حصول كافة سكان الإمارة على غذاء صحي وآمن وسليم، إضافةً إلى توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، ومخاطر الصحة العامة، وتعزيز السلامة المهنية، بما يكفل تمتع أفراد المجتمع بمستويات جَودة حياة متقدمة".



الصحة والسلامة

وشملت استعدادات بلدية دبي لتعزيز مستويات الصحة والسلامة الرقابة على محور الصحة البيئية، والسلامة العامة والمهنية، وسلامة المنتجات، والسلامة في المساكن والمدن العمالية، ومتابعة ورصد مدى الالتزام بضوابط ومعايير واشتراطات الصحة والسلامة.

كما ركزت على التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة والمستوردة ومدى التزام مؤسسات بيع التبغ ومنتجات التدخين بكافة أنواعها، ومؤسسات بيع العطور والدخون في المراكز التجارية، بالاشتراطات والمعايير المعتمدة والمعمول بها في إمارة دبي.

خدمات الصحة العامة

ورفعت بلدية دبي جاهزية مواقع الخدمة المختلفة وفرق العمل لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المراجعين خصوصاً للمقاصب، ووزعت فرقها على المواقع والخدمات ذات الطلب العالي خلال شهر رمضان كخدمات المقاصب، والأفراج عن الشحنات الحيوانية ومنتجاتها بالأسواق والمحاجر البيطرية.

كما كثفت عمليات الرقابة على أسواق المواشي والمواقع الأنشطة الرمضانية التي تزيد من قابلية انتشار وتكاثر الآفات، مع تنفيذ حملات لمكافحة آفات الصحة العامة بمواقع الخيم الرمضانية.

إلى جانب ذلك، عززت البلدية حملات التوعية لأفراد المجتمع لتجنب الممارسات التي تحد من تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة، والتعريف بخدمات الصحة العامة التي توفرها بلدية دبي وتشجيع المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية المتنوعة للخدمات مثل خدمات مقاصب دبي.



ونوّهت بلدية دبي إلى أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات حول المؤسسات الغذائية، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار 24 ساعة يومياً عبر الرقم: 800900.