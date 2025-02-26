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حالة الطقس المتوقعة في الدولة

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حالة الطقس المتوقعة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في حسابه عبر منصة إكس، حالة الطقس،حيث تشهد الدولة استمراراً للرياح الشمالية الغربية قوية إلى نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام أحياناً في الخليج العربي وذلك حتى الساعة 06:00 من يوم غد الخميس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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