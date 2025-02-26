الامارات | ذياب بن محمد: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» نموذج لاحتضان الشباب الواعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا لبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الاجتماع الأول للجنة العليا للبرنامج لعام 2025، بحضور سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج.

وخلال الاجتماع، اطّلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على الخطة التطويرية لمشاريع البرنامج في دورته الجديدة 2025-2026.

واستعرض أعضاء اللجنة أبرز المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، وتابع سموّه آخر مستجدات سير عمل البرنامج في المرحلة المقبلة، وناقشت اللجنة مجموعة من التوصيات على مختلف الصُّعد لتحقيق أهداف البرنامج وغاياته النبيلة في خدمة الأسر والمجتمعات.

وكرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أعضاء اللجنة العليا لبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، علي سالم الكعبي، والمدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، ووكيل دائرة التعليم والمعرفة، مبارك حمد المهيري، والمدير العام للأكاديمية الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، الدكتور ياسر النقبي، والأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، وعضو اللجنة العليا للبرنامج، مكتوم علي الشريفي، ومدير مشروع البرنامج، عوشة سالم السويدي.

وكرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أيضاً، أعضاء لجنة التحكيم، وهم: وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، والمدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، والمدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منى عبدالكريم اليافعي، ووكيل دائرة تنمية المجتمع، المهندس حمد علي الظاهري.

وكرَّم سموّه الفريق المساند: مدير مكتب سموّ رئيس اللجنة العليا للبرنامج، الدكتور علي حمد الظاهري، ومدير مكتب نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، سلطان جمعة الكعبي، تقديراً لتعاونهما الجاد وجهودهما الحثيثة التي أسهمت في تحقيق أهداف الدورة السابعة للبرنامج.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إن الدورة السابعة للبرنامج تعكس جهود وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، البنَّاءة الرامية إلى تعزيز الذكاء المجتمعي، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بطرق مبتكرة وفعّالة.

وأكّد سموّه أن البرنامج أصبح واحة مبتكرة للإبداع، ونموذجاً مستداماً لاحتضان الشباب الواعد الذي يسعى للنهوض بمجتمعه.

وثمَّن سموه جهود أعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم، إضافة إلى فرق العمل التي أسهمت بفاعلية في تحقيق أهداف الدورة السابعة للبرنامج، باختيار المشروعات البناءة والمتميزة التي ترسِّخ الثقة بقدرات أصحابها على بناء أنفسهم ومجتمعاتهم، وتسهم في تطوير بيئة اجتماعية متقدمة.

من جهته، أشاد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودعم سموها اللامحدود والمستمر لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات، مؤكداً حرص سموّها الدائم على تفعيل دور أفراد المجتمع وإشراكهم في إيجاد حلولٍ مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، من خلال إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم.

وقال سموّه إن جهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تشكِّل محركاً أساسياً لنجاح البرنامج، وتحقيق الدورة السابعة لأهدافها التي تركّز على دعم الابتكار المجتمعي، وتعزيز المشاركة الفاعلة من جميع فئات المجتمع.

وأثنى سموه على ما اختاره أعضاء اللجنة العليا للبرنامج، في الدورة السابعة، من حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة العليا للبرنامج وأعضاء لجنة التحكيم، عن شكرهم العميق لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لدعمهم المتواصل.

وأكدوا أنَّ توجيهات «أم الإمارات» للبرنامج ودعمها اللامحدود للمبتكرين والمتميزين وأصحاب المشروعات الهادفة، أسهمت في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات محلياً وعالمياً وعزّزت رفاهية الشعوب وتنميتها المستدامة.