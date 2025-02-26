الامارات | إزالة بقع زيتية من شواطئ كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت بلدية مدينة كلباء، بالتعاون مع شركة «بيئة»، من عملية تنظيف شاملة لإزالة بقعة زيتية ظهرت على شواطئ المدينة، وذلك ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية والمرافق السياحية الحيوية.

وأكّدت البلدية، في منشور لها على قنواتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية للحفاظ على استدامة البيئة الساحلية، والتعامل السريع مع أي ملوثات قد تؤثر في النُظم البيئية أو الأنشطة السياحية في المنطقة، موضحة أن التنسيق المسبق بين الجهات المعنية أسهم في سرعة الاستجابة، واحتواء التلوث قبل أن يمتد.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية أتمت عمليات التنظيف باستخدام معدات وتقنيات متخصصة لإزالة البقعة الزيتية بكفاءة، مع اتخاذ كل التدابير البيئية اللازمة لمنع انتشارها وتأثيرها في الحياة البحرية، كما جرى تنفيذ مسح شامل للمنطقة لضمان عدم وجود أي آثار متبقية قد تشكل خطراً بيئياً مستقبلياً، مع التركيز على رصد أي تغييرات قد تطرأ على البيئة الساحلية.

وأضافت البلدية أن الفرق المتخصصة عملت وفق إجراءات دقيقة للتأكد من احتواء البقعة والسيطرة عليها، مشيرة إلى أن التعاون مع الجهات البيئية المتخصصة مكن من اتخاذ التدابير السريعة والفاعلة للحد من أي تأثيرات بيئية محتملة.

وأكّدت أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية، مشددة على أن عمليات المراقبة والتقييم البيئي مستمرة لضمان جودة المياه الساحلية، ومنع حدوث أي تلوث قد يؤثر في النُظم البيئية المحلية.

كما دعت البلدية أفراد المجتمع، خصوصاً مرتادي الشواطئ والصيادين، إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملوثات أو تغيّرات بيئية ملحوظة، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.