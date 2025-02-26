الامارات | «التربية» تعتمد الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2025، التي تشمل طلاب المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، إذ يستهل طلبة الـ12 في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» سباق الامتحانات بمادة الفيزياء.

وقالت الوزارة عن تفاصيل الجدول الزمني: «تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 10 مارس المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته، على أن يتم تسليم المشاريع والمهام النهائية للمواد الاختيارية في الفترة من تاريخ الثالث إلى السابع من مارس».

ويتضمن الجدول الزمني لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، توجيهات عامة حول آلية تطبيق الامتحانات في المدارس، إذ سيتم إجراء الاختبارات ورقياً للصفين الثالث والرابع بحضور فعلي في المدرسة، بينما يخضع طلبة الصفين الخامس والتاسع (عام ومتقدم)، لاختبارات ورقية في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم.

أما بالنسبة للصفوف من الخامس حتى الـ12، فسيتم تنفيذ الاختبارات بشكل ورقي وإلكتروني حسب المادة والصف، مع التأكيد على ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطلبة أثناء فترة الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن طلاب الصف الـ12 في المدارس الخاصة سيقدمون امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي تحت إشراف وتنسيق مع منسقي الفروع المدرسية، وسيتم تطبيق اختبار إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية.

وشددت الوزارة على منع المعلمين من قراءة أسئلة الامتحانات المركزية باستثناء بعض الحالات، مثل اختبارات الصف الثالث، حيث يسمح فقط بقراءة الأسئلة من دون توضيح الإجابات، وأكدت على أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالتعليمات والمواعيد المحددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق أفضل النتائج.

وبحسب قراءة «الإمارات اليوم» لجداول الامتحانات المعتمدة، يستهل طلبة الـ12 مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» سباق الامتحانات بمادة الفيزياء في 10 مارس المقبل، تليها اللغة الإنجليزية في 11 مارس، ثم اللغة العربية في 12 من الشهر ذاته، ثم التربية الإسلامية يوم 13 مارس، تليها الكيمياء يوم 14 مارس.

ويؤدي الطلبة الامتحان في مادة الرياضيات الاثنين 17 مارس، تليها الدراسات الاجتماعية في 18 مارس، ويختتمون سباق الامتحانات بمادة الأحياء في 19 مارس المقبل.

أما طلبة الـ12 المسار التطبيقي فيستهلون سباق الامتحانات بمادة العلوم التطبيقية يوم 10 مارس المقبل، تليها اللغة الإنجليزية في 11 مارس، ثم اللغة العربية في 12 من الشهر ذاته، ثم التربية الإسلامية يوم 13 مارس، تليها الرياضيات التطبيقية يوم 17 مارس، وأخيراً الدراسات الاجتماعية يوم 18 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تُقام الامتحانات في الفترة المسائية من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية ظهراً، باستثناء مادة اللغة الإنجليزية التي يتم اختبارها إلكترونياً من الساعة 1:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً، حيث حددت الوزارة زمن الامتحان بساعتين ونصف الساعة (150 دقيقة)، بواقع ساعة ونصف الساعة للورقي، مقابل ساعة واحدة للإلكتروني.

وتُعقد امتحانات الصفين الثالث والرابع ورقياً في المدرسة من الساعة التاسعة صباحاً حتى 11 صباحاً، وتشمل مواد: اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مارس 2025.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز أساليب التعلم الحديثة، طبقت الوزارة التعليم القائم على المشاريع، واستبدلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري لطلبة الحلقة الثانية، التي تشمل الصفوف من الخامس إلى الثامن، بمشاريع تعليمية تتطلب تنفيذ أبحاث وتطبيقات عملية في المواد الأساسية.

ويشمل النظام الجديد أربع مواد رئيسة، تضم اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، حيث سيطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي بدلاً من أداء امتحانات تقليدية، وفي المقابل ستظل مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية خاضعتين لنظام الامتحانات الكتابية، لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة.

. 150 دقيقة زمن الاختبار.. ساعة ونصف للورقي وساعة للإلكتروني، وتسليم المشاريع والمهام النهائية للمواد الاختيارية من 3 إلى 7 مارس.