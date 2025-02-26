الامارات | منصور بن محمد: البنية التحتية المتطورة في دبي دعمت جاهزيتها للتعامل مع الأزمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لطب الكوارث، والدبلوم المهني للصحة العامة وإدارة الكوارث، الذي نظّمته هيئة الصحة بدبي، ويُعد أولى ثمار التعاون بين الهيئة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبرنامج الإمارات الوطني للتدريب.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية» أن «برنامج دبي لطب الكوارث»، يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التعزيز المستمر لجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات، ورفع مستوى جاهزية الكوادر الطبية للتعامل السريع مع الأزمات، وتقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار سموّه إلى أن المنظومة الصحية في دبي تعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لضمان توفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بالبنية التحتية المتطورة للإمارة التي دعمت جاهزيتها للتعامل مع الأزمات، وتحقيق نتائج ونجاحات غير مسبوقة في الأوقات الاستثنائية.

حضر الحفل مدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض صغيّر الكتبي، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، إلى جانب مسؤولي الجهات الشريكة، وتضم القيادة العامة لشرطة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجموعة HMS، والمستشفى الأميركي، ومجموعة أستر، ومجموعة NMC، ومجموعة ميدكير، ومجموعة ميدكلينيك.

وبلغ عدد المشاركين في «برنامج دبي لطب الكوارث» 1770 مشاركاً، بينما وصل إجمالي المسجلين في برنامج «دبلوم الصحة العامة» إلى 78، وبلغ عدد خريجي برنامج «دبلوم إدارة الكوارث» 115 خريجاً، يمثلون نخبة من أفضل الكوادر الطبية.

وأعرب عوض صغيّر الكتبي عن شكر هيئة الصحة بدبي، وامتنانها لحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل التخريج، وحرص سموه على دعم أعمال التطوير والنمو السريع الذي يشهده القطاع الصحي في دبي.

وقال الكتبي: «تم إطلاق (برنامج دبي لطب الكوارث) بعد اعتماده من المركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأميركية للجراحين، ويمثل إحدى المبادرات الاستثنائية التي استحدثتها الهيئة، بهدف رفع مستوى الجاهزية الصحية في دبي، وتعزيز منظومة الوقاية والأمن الصحي تجاه التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة، وزيادة درجة استعدادها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات، عبر منهج موحد ومعتمد دولياً من المراكز العالمية الرائدة».

وأضاف: «استهدف البرنامج دعم مؤشر مرونة دبي، ونشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم التعامل مع الأزمات والكوارث في أوساط المجتمع، وتوحيد التدريب في مجال طب الكوارث، إضافة إلى توحيد مصادر المعلومات الموثوقة».

وتسعى هيئة الصحة بدبي من خلال «برنامج دبي لطب الكوارث»، والدبلوم المهني للصحة العامة وإدارة الكوارث، إلى صقل خبرات ومهارات قيادات المستشفيات الحكومية والخاصة، والكوادر الطبية والفنية المساندة والتمريض، العاملة في مجال طب الطوارئ ومواجهة التحديات الصحية والتعامل معها.

منصور بن محمد:

. البرنامج يعكس رؤية محمد بن راشد الاستباقية لتعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات.

. المنظومة الصحية في دبي تعمل بتوجيهات حمدان بن محمد لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع.