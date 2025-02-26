الامارات | أمطار محتملة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، ومثيرة للغبار على اليابسة نهاراً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها 15 إلى 30 كم تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب صباحاً يتحول إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:36، والمد الثاني عند الساعة 01:55، والجزر الأول عند الساعة 19:05، والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وفي بحر عُمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:05، والمد الثاني عند الساعة 21:34، والجزر الأول عند الساعة 14:44، والجزر الثاني عند الساعة 03:36.