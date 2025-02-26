الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: علاقاتنا مع الكويت تاريخية وتربطنا أخوة ومحبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأهلنا في الكويت، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار».

وأضاف سموه: «العلاقات الإماراتية - الكويتية أخوية تاريخية عميقة، ومن خلال تفاهمنا وإرادتنا المشتركة نواصل العمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نتوجه بالتهنئة لدولة الكويت قيادةً وشعباً، بمناسبة العيد الوطني الـمجيد، وذكرى التحرير.. ونبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، والشعب الكويتي الحبيب هذه المناسبة الغالية».

وأضاف سموه: «تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل.. حفظ الله الكويت، وأدام عزها ومجدها».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة العيد الوطني، ونسأل الله تعالى أن يديم عز الكويت ورفعتها، ويبارك في مسيرتها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار».